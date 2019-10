´Notícia No Seu Tempo´: aprovação da Reforma da Previdência, Nestor Forster para embaixada nos EUA e a mancha de óleo pelo Nordeste

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para a aprovação do texto-base da Reforma da Previdência. A votação será concluída hoje, com a análise de destaques que podem reduzir em R$ 76,5 bilhões a economia de R$ 800,3 bilhões prevista para 10 anos. Em Política, a afirmação do presidente Jair Bolsonaro sobre a possível indicação de Nestor Forster para assumir a embaixada nos EUA, caso Eduardo Bolsonaro desista do posto. E no caderno Metrópole, a entrevista com o comandante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior. O militar comparou o avanço da mancha de óleo pelo Nordeste com um “bombardeio” e sugeriu mudar regras para a marinha mercante.

