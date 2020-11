‘Notícia No Seu Tempo’: apuração nos EUA aponta disputa acirrada e Meio-Oeste mais uma vez decisivo, Bolsonaro diz ver eleição como ‘laboratório’ de 2022 e ‘Inflação da covid’ é 4 vezes maior que oficial

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (04), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Internacional, a apuração dos votos na eleição americana mostrava na madrugada de hoje que a disputa entre Donald Trump e Joe Biden está mais acirrada do que se previa e os Estados do Meio-Oeste novamente devem ter papel decisivo na definição do próximo presidente dos EUA. Também no caderno Internacional, o presidente Bolsonaro afirmou haver “ingerência de outras potências na eleição dos EUA” e lançou dúvidas sobre a possibilidade de ocorrer o mesmo no Brasil. Em Economia, o Congresso analisa hoje o veto de Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha salarial de 17 setores da economia. Os parlamentares devem derrubar o veto. A definição é considerada essencial para as empresas fecharem a programação financeira de 2021.

