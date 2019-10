‘Notícia No Seu Tempo’: Aras como novo PGR, Gilmar Mendes x Lava-Jato e a Reforma da Previdência

Na edição desta quarta-feira (02), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Dois destaques em Política. O primeiro diz respeito à posse do novo procurador-geral da república, Augusto Aras, que toma posse hoje para um mandato de dois anos. E a primeira declaração foi em direção ao aprofundamento das investigações sobre o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. O outro destaque político vem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que quer que a Corte limite o efeito da decisão que pode anular condenações impostas pela Operação Lava Jato e consequentemente alterar a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, em SP. E em Economia, o Senado aprovou texto-base da reforma da Previdência em 1º turno com 56 votos favoráveis e 19 contrários. No entanto a pressão de senadores ainda ameaça a votação final.

