‘Notícia No Seu Tempo’: assassinato de negros cresce 11,5%, pandemia desperta para reciclagem e governo aumenta verba do Pró-Brasil para R$ 6,5 bi

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, dados do Atlas da Violência apontam que a taxa de assassinatos de negros no Brasil cresceu 11,5% ao longo da última década, para 37,8 por 100 mil habitantes. As mortes de não negros caíram 12,9%, para 13,9 por 100 mil. Os números do Atlas – estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – têm como base o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Ainda em Metrópole, no País, cada cidadão gera 380 quilos de lixo por ano. A produção de resíduos sólidos cresceu 11% em 10 anos, mas o brasileiro começa a se conscientizar da importância de separar os materiais. Já em Economia, programa do governo de Jair Bolsonaro destinado a obras e investimentos, o Pró-Brasil deve contar com R$ 6,5 bilhões do Orçamento. Desse total, gastos de R$ 3,3 bilhões serão indicados diretamente por parlamentares e poderão contemplar ações em seus redutos eleitorais.