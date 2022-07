‘Notícia No Seu Tempo’: Assassinato de petista eleva medo de violência na campanha

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (11/07/22):

O assassinato de um guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) no fim da noite de sábado, durante sua festa de aniversário de 50 anos, ampliou o temor de violência nas eleições deste ano. Marcelo Arruda era filiado ao PT e foi candidato a vice-prefeito da cidade paranaense em 2020. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, ele foi morto a tiros por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Um vídeo de uma câmera de segurança do local mostra que Arruda foi baleado e reagiu atirando no agressor, que até a noite de ontem permanecia internado em estado grave.

E mais:

Economia: Brasileiros estão voando mais, apesar do alto preço das passagens

Metrópole: USP planeja investir R$ 2 bi na retomada de obras paradas

Internacional: Partido de Abe vence eleição dois dias após seu assassinato

Esportes: Em Wimbledon, Djokovic vence e fatura o hepta

Caderno 2: Filme mostra as diversas faces de Elvis