‘Notícia No Seu Tempo’: Atacados em NY, ministros do STF criticam atos bolsonaristas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (15/11/22):

Manifestantes pró-Bolsonaro hostilizaram ontem em Nova York ministros do Supremo Tribunal Federal. Com cartazes com mensagens antidemocráticas e aos gritos, o grupo se posicionou na frente do hotel onde os magistrados estão hospedados. As ofensas continuaram em outros locais. Participam em Nova York de evento sobre o “respeito à liberdade e à democracia” os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que aproveitou para criticar os atos.

E mais:

Economia: Tesouro propõe regra fiscal que liga aumento de gastos à dívida pública

Política: Alckmin diz que Lula foi para a COP de carona em jatinho

Metrópole: Navio à deriva bate na Ponte Rio-Niterói

Internacional: Biden e Xi Jinping prometem reduzir tensão em primeira reunião cara a cara

Esportes: Pesquisa Estadão escolhe os melhores atletas da temporada