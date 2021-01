‘Notícia No Seu Tempo’: ataque à democracia nos EUA, Geórgia dá a Biden controle das duas casas e suspensão de compra de seringas ameaça vacinações

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (07), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, extremistas pró-Donald Trump invadiram ontem a sede do Legislativo, interrompendo a certificação dos votos para confirmar a vitória do presidente eleito Joe Biden. A invasão ocorreu após o vice-presidente Mike Pence, que presidia o Senado, rejeitar anular os resultados e um grupo de republicanos contestar a votação do Arizona. Ainda no caderno Internacional, o Estado da Geórgia dará o controle do Congresso ao Partido Democrata ao eleger em segundo turno ao Senado o reverendo Raphael Warnock, de 51 anos, e o documentarista Jon Ossoff, de 33 anos, indicaram projeções divulgadas ontem. Já em Metrópole, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a compra de seringas e agulhas até que os preços “voltem ao normal”. A medida ameaça o calendário de vacinação contra a covid-19 e outras doenças no País.