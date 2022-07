‘Notícia No Seu Tempo’: Ataque a sistema eleitoral envolve até órgão de controle

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (21/07/22):

Apesar de serem órgãos de Estado, não de governo, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) estão sendo usadas para dar respaldo jurídico ao discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) de contestação das urnas eletrônicas. A AGU e a CGU se juntam a outras pastas – como as da Defesa e da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional – que dão suporte à tese não comprovada de que o sistema de votação brasileiro é “completamente vulnerável”. O envolvimento da AGU e da CGU com o tema foi exposto na reunião de Bolsonaro com cerca de 70 diplomatas estrangeiros, na segunda-feira.

E mais:

Política: PF mira fraudes em licitações da Codevasf

Economia: Orçamento pode ter corte de R$ 5 bi

Metrópole: Rede de crimes na Amazônia se espalha por 24 Estados, diz estudo

Internacional: Rússia amplia meta e diz que pretende dominar mais que o leste da Ucrânia

Esportes: Alison se vale da estatura, muda passada e leva Mundial