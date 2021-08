‘Notícia No Seu Tempo’: Atentados em Cabul matam 73; Biden promete ‘caça’ a autores

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (27/08/21):

Duas explosões de homens-bomba mataram pelo menos 60 afegãos e 13 militares americanos, a cinco dias do prazo final para a retirada total das tropas dos EUA do Afeganistão. A facção Estado Islâmico Khorasan (Isis-K), grupo radical que considera o Taleban muito moderado, assumiu a autoria dos atentados. Em pronunciamento na Casa Branca, o presidente Joe Biden prometeu punir os responsáveis.

Política: Fux ataca ‘ameaça’ contra o STF

Economia: Supremo mantém autonomia do BC

Metrópole: Vacina da Pfizer será fabricada no Brasil em 2022

Esportes: Cavaleiro Rodolpho Riskalla é prata no adestramento classe IV