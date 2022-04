‘Notícia No Seu Tempo’: Ativismo e tecnologia fazem crescer denúncias e reação a atos de racismo

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (11/04/22):

Facilitadas pela tecnologia, pelo alcance das redes sociais e pelo crescente ativismo negro, as denúncias de racismo avançam no País. Dados do Ministério Público de São Paulo mostram que os procedimentos para investigação de denúncias de injúria qualificada (com base no Código Penal) saltaram de 97, em 2020, para 708 no ano passado.

E mais:

Política: Doria diz ser ‘especialista’ em romper resistência no PSDB

Internacional: Macron fará 2º turno com Le Pen em eleições na França

Economia: Dono da Amazon faz aporte de US$ 45 mi em fintech brasileira

Esportes: Maratona colore as ruas de São Paulo e tem domínio de atletas da Etiópia