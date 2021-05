‘Notícia No Seu Tempo’: Atraso na 2ª dose de vacina já afeta 5 milhões de brasileiros

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (19/05/21):

O total de brasileiros com atraso na segunda dose da vacina contra a covid-19 mais do que triplicou em um mês e chega a 5 milhões, segundo levantamento feito pelo Estadão na base de dados do Ministério da Saúde. Em 13 de abril, 1,5 milhão de pessoas estavam fora do prazo para injeção da dose de reforço. A interrupção da aplicação da Coronavac por demora na entrega do imunizante é apontada por especialistas como a principal causa para o aumento da fila – o levantamento também inclui aqueles que não apareceram para a segunda dose.

E mais:

Política: Ernesto Araújo atribui a Pazuello a estratégia para vacinas

Economia: Para evitar greve, governo afaga caminhoneiros

Internacional: Leva de imigrantes invade enclave espanhol na África

Na Quarentena: Obra de Bob Dylan será exposta