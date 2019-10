‘Notícia No Seu Tempo’: Aumenta procura por crédito, Irmã Dulce vira santa e dois títulos mundiais no Esporte

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, procura por crédito tem maior crescimento em 9 anos. Juro menor é uma das razões para alta e os recursos estão sendo usados para pagar dívidas; Em Metrópole, o papa Francisco fez da baiana Irmã Dulce a Santa Dulce dos Pobres – a primeira mulher nascida no Brasil a virar santa; Em Esporte, Arthur Nory é campeão mundial de ginástica artística nas barras fixas; e Beatriz Ferreira leva o título mundial de boxe pela categoria leve (até 60 quilos).

