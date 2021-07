‘Notícia No Seu Tempo’: Autoridades reagem à ameaça de Braga Netto contra eleições

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (23/07/21):

As reações à ameaça feita pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, de que não haverá eleições caso o voto impresso não seja implantado no País uniram representantes dos três Poderes. As manifestações em defesa da democracia e das instituições se somaram a uma série de pedidos de parlamentares para que o chefe das Forças Armadas seja convocado para prestar esclarecimentos. O caso foi revelado ontem pelo Estadão. Há 15 dias, um interlocutor levou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressitas-AL), um aviso de Braga Netto condicionando a realização de eleições em 2022 à adoção do voto impresso.

E mais:

Metrópole: Projeto prevê remédios orais contra câncer

Política: Partidos se mobilizam pelo fim da PEC do voto impresso

Internacional: EUA impõem sanções a dirigentes cubanos

Esportes: Brasil terá 4 representantes na esvaziada cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Na Quarentena: Imunização é um incentivo para a retomada das viagens