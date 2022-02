‘Notícia No Seu Tempo’: Baixos estoques e desinformação travam imunização infantil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (04/02/22):

Levantamento do Estadão com governos estaduais mostra que 1,9 milhão de crianças tinham sido vacinadas no Brasil até segunda-feira, o equivalente a 10% do público-alvo, bem menos que em países vizinhos. O SUS tem capacidade para imunizar 2,4 milhões por dia, mas a média alcançada nas primeiras duas semanas foi de 130 mil. Além da falta de doses em alguns Estados, desinformação e notícias falsas travam a campanha

E mais:

Economia: Governo elabora decreto que esvazia o licenciamento federal para obras

Política: Petrobras vira tema de debate de pré-candidatos à Presidência

Internacional: Bombardeio dos EUA na Síria mata líder do Estado Islâmico

Caderno 2: Marisa Monte inicia sua turnê hoje, em São Paulo