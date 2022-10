‘Notícia No Seu Tempo’: Bancada de partidos do Centrão aumenta 41% nos Estados e DF

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (10/10/22):

O avanço do Centrão foi além do Congresso. O bloco informal de partidos de centro-direita, que hoje dá sustentação ao governo Jair Bolsonaro (PL), vai controlar a partir de 2023 mais da metade das cadeiras nas Assembleias Legislativas e da Câmara do Distrito Federal. Na comparação com 2018, o primeiro turno das eleições deste ano registrou aumento de 41% da bancada de deputados estaduais e distritais eleitos por PL, Progressistas, Republicanos, União Brasil, PSD, PSC, PROS, PTB, Patriota e Avante.

E mais:

Política: Bolsonaro fala em rever se STF ‘baixar temperatura’

Economia: Estacionamentos e antigas fábricas viram depósito de e-commerce

Internacional: Rússia revida ataque a ponte, bombardeia cidade e mata 20

Metrópole: Congonhas tem pista fechada, atrasos e filas após pneu de jato estourar

Esportes: Aos 25 anos, Verstappen é bicampeão na Fórmula 1