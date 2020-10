‘Notícia No Seu Tempo’: bancos veem risco de agravamento da crise fiscal, ensino remoto deve ser permitido até o fim de 2021 e Trump deixa hospital

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (06), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, relatórios de grandes bancos alertam que o País pode estar à beira de uma crise fiscal com a falta de resposta do governo e do Congresso ao risco de crescimento acelerado da dívida pública. Em Metrópole, o Conselho Nacional de Educação (CNE) deve aprovar resolução que permite o ensino remoto nas escolas públicas e particulares do País até 31 de dezembro de 2021. Já em Internacional, o presidente Donald Trump deixou ontem à noite o hospital, após três dias internado. Antes de sair, aconselhou: “Não tema a covid. Estou melhor que há 20 anos”. De volta à Casa Branca, tirou a máscara.