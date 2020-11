‘Notícia No Seu Tempo’: Barroso afirma que TSE foi atacado por ‘milícias digitais’, mais diversidade nas Câmaras Municipais e internações na cidade de São Paulo registram alta de 18%

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (17), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, um dia após o primeiro turno das eleições municipais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou ver “motivação política” nos ataques virtuais sofridos pela Justiça Eleitoral no domingo e apontou “milícias digitais” como responsáveis pela ação. Ainda em Política, além da maior presença feminina, cresceu a chamada política identitária nas Câmaras Municipais pelo País, com eleição de pelo menos 25 transexuais e travestis. Já em Metrópole, a média diária de novas internações ligadas à covid-19 em São Paulo subiu 18% na última semana. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 42,3% no Estado, média que chega a 47,3% na Grande São Paulo.