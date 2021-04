‘Notícia No Seu Tempo’: Barroso determina que Senado instaure a CPI da Pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (09/04/21):

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, atendeu a pedido dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e determinou que o Senado instale uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ações e omissões da gestão Jair Bolsonaro no combate à pandemia. A CPI foi proposta pela oposição há mais de dois meses, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), vinha resistindo.

E mais:

Metrópole: Padrasto e mãe do menino Henry são presos no Rio

Economia: Congresso ditará mais da metade do investimento federal

Internacional: Biden tenta controlar uso de armas nos EUA

Esportes: Tênis e NBA poderão receber público

Na Quarentena: O samba em quadrinhos