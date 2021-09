‘Notícia No Seu Tempo’: BC aumenta Selic pela 5ª vez seguida e prevê nova alta em outubro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (23/09/21):

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros do País em 1 ponto porcentual, de 5,25% para 6,25% ao ano, maior nível desde agosto de 2019. Foi o quinto aumento consecutivo da Selic. Em comunicado, o Copom informou que deve manter o atual ritmo de ajuste na reunião de outubro. A elevação dos juros indica um esforço do BC para levar a inflação para a meta de 3,5% em 2022.

E mais:

Política: Prevent Senior admite que mudou registros de covid

Metrópole: Dona de Belo Monte quer usar árvores nobres do Xingu para produzir carvão

Internacional: Política externa de Biden afasta os EUA da União Europeia