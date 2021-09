‘Notícia No Seu Tempo’: BC diz que leva Selic ‘aonde precisar’ e mercado reduz projeções da economia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (15/09/21):

As projeções de bancos e consultorias para o crescimento do PIB em 2022 vêm caindo rapidamente e já não se descarta a possibilidade de uma pequena recessão como consequência da alta dos juros que o Banco Central vem promovendo para debelar a persistente elevação dos preços. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que vai levar a Selic “aonde precisar” para controlar a inflação, mas não mudará o “plano de voo da política monetária” a cada novo número que for divulgado.

E mais:

Política: CPI vai sugerir mudança em tramitação de impeachment

Metrópole: Com 25% da área original, Mata Atlântica resiste com florestas replantadas

Internacional: Irã acelera programa nuclear para pressionar EUA e aliados ocidentais

Esportes: Gabriel Medina celebra o tri mundial