‘Notícia No Seu Tempo’: BC eleva juro a 11,75% e indica mais altas para tentar conter inflação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (17/03/22):

Sem sinais de trégua da inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 10,75% para 11,75% ao ano, o maior patamar desde abril de 2017. Mesmo com o choque nos preços de combustíveis e alimentos causado pela guerra na Ucrânia, o Copom desacelerou o ritmo de alta dos juros.

E mais:

Internacional: Rússia esboça com Ucrânia plano para fim da guerra, mas amplia ataque

Política: Delator diz que Ecovias deu R$ 3 mi em caixa 2 a Alckmin

Metrópole: Idosos acima de 80 anos terão 4ª dose da vacina a partir de segunda-feira em SP

Esportes: Dérbi tem pela primeira vez dois técnicos portugueses

Caderno 2: Na onda de Van Gogh SP recebe exposição imersiva