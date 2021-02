‘Notícia No Seu Tempo’: BC ganha autonomia e diretoria terá mandato fixo e estabilidade

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (11/02/21):

A autonomia do Banco Central, debatida durante três décadas no Congresso, foi aprovada ontem pela Câmara e vai a sanção de Jair Bolsonaro. O texto estabelece mandatos fixos e não coincidentes de quatro anos para o presidente da instituição e seus oito diretores, responsáveis pela condução da política monetária do País. O objetivo fundamental do BC, que não terá mais vínculo com o Ministério da Economia, será assegurar a estabilidade de preços.

E mais:

Metrópole: Faculdades devem ficar apenas no ensino remoto

Política: Maioria do DEM não descarta apoio a reeleição

Economia: Queda do varejo pode dar força a novo auxílio

Internacional: Acusação usa vídeo inédito para provar ação de Trump no ataque ao Capitólio

Esportes: Medalhas roubadas do ginasta Arthur Nory são encontradas

Na Quarentena: O melhor das gôndolas orientais