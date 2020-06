‘Notícia No Seu Tempo’: BC reduz taxa Selic a 2,25% ao ano, maioria do STF valida inquérito das fake news e a volta dos drive-in

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (18), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, os efeitos negativos da pandemia do coronavírus na economia levaram o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros pela oitava vez consecutiva. Em decisão unânime, seus dirigentes cortaram a Selic em 0,75 ponto porcentual, de 3% para 2,25% ao ano. Esse é o menor juro básico já registrado no Brasil. No caderno Política, oito dos 11 ministros do STF aprovaram a continuidade do inquérito que apura ameaças, ofensas e fake news contra integrantes da Corte. A maioria a favor da validade do inquérito foi formada em julgamento, que deve ser retomado hoje, de ação do partido Rede Sustentabilidade. Já em Metrópole, Belas Artes Drive-in estreou ontem no Memorial da América Latina, em São Paulo. Público viu de dentro dos carros o filme ‘Apocalipse Now’, de Francis Ford Coppola. Atração que só existia na fantasia de cinéfilos mais saudosistas e na memória dos mais velhos renasce como opção em época de isolamento.