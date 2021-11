‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Bico’ avança e mais 2 milhões de informais recebem até um salário

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (08/11/21):

A precarização do trabalho por conta própria, o “bico”, avança no País, segundo estudo com dados da Pnad Contínua do IBGE, reflexo do desemprego alto e do fraco desempenho da economia. Entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo deste ano, o número de brasileiros sem carteira assinada ou vínculo formal de trabalho, que recebe até um salário mínimo mensal (R$ 1,1 mil), aumentou em 2 milhões. Em 2019, eles eram 48,2% dos que atuavam por conta própria. Hoje, são 55,6%.

E mais:

Política: Ministro da Justiça reduz verbas para SP, Rio e MG, e reforça DF

Economia: Operadoras apontam os ‘gargalos’ no caminho do 5G

Metrópole: Negacionistas usam fake news para atacar COP-26

Internacional: Ortega sufoca oposição e vence eleição na Nicarágua

Esportes: Verstappen larga bem e vence o GP do México