‘Notícia No Seu Tempo’: Biden inicia guinada contra modelo populista de Trump, Fiocruz adia para março entrega da vacina e desembargador no MT tem ‘extra’ de até R$ 274 mil

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, com o Congresso bloqueado por barreiras de concreto e forças policiais como prevenção contra ataques, o democrata Joe Biden toma posse hoje como 46.º presidente dos EUA. Sua missão é recolocar uma nação dividida no caminho da normalidade após a gestão de Donald Trump. No caderno Metrópole, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mudou de fevereiro para março a previsão de entrega das primeiras doses da vacina Oxford/AstraZeneca. O motivo é o atraso na chegada de insumos da China. Já em Política, penduricalhos e vantagens fizeram com que 29 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso recebessem em dezembro remuneração extra de, em média, R$ 262,8 mil. Um dos magistrados recebeu R$ 273,9 mil.