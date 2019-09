‘Notícia No Seu Tempo’: BNDES perde bilhões com Odebrecht, disputa por recursos no STF e Doria quer aliança com MDB para isolar Skaff

Na edição desta segunda-feira (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, pivô de um esquema de desvios e de corrupção apontado pela Operação Lava Jato, a empreiteira Odebrecht poderá impor perdas de até R$ 14,6 bilhões ao BNDES. Do total das perdas potenciais, cerca de R$ 3,7 bi são relativos a empréstimos para obras no exterior. Em Política, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi acionado por ao menos nove Estados que travam disputas entre os Poderes. As reclamações são de atrasos e de tentativas de redução no valor dos repasses mensais. Ainda em Política, governador de São Paulo, João Doria quer organizar aliança com o MDB para isolar o possível pré-candidato a presidência Paulo Skaf.

