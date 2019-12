‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsa bate recorde e dólar cai; MEC libera 40% de EAD em curso de saúde e Paulo Skaff perto de Bolsonaro.

Por Cadu Cortez

Na edição desta sexta-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, notícias positivas na economia brasileira e no exterior nos últimos dias fizeram com que o Ibovespa tivesse alta de 1,11% ontem, com recorde de 112.199 pontos, o dólar recuasse 0,62%, para R$ 4,09; Em Metrópole, o Ministério da Educação liberou cursos de graduação presencial com até 40% da carga horária a distância mesmo nas áreas de saúde e engenharias. E em Política, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf, pode liderar partido de Bolsonaro em São Paulo.

Ouça no player abaixo?