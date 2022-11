‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsa cai e dólar dispara após Lula fazer críticas à ‘tal da estabilidade fiscal’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (11/11/22):

Em discurso no CCBB, onde se reúne a equipe de transição de governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticou a “tal da estabilidade fiscal”, ao defender que é preciso colocar a questão social à frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. A reação de investidores foi imediata. A Bolsa de Valores fechou o dia em queda e o dólar avançou 4,14% e chegou a R$ 5,39. A piora de humor do mercado, segundo analistas, se deve à falta de clareza nas sinalizações econômicas da equipe de transição.

E mais:

Economia: Alimentos sobem, inflação supera expectativas e é de 0,59% em outubro

Política: Forças Armadas condenam excesso em manifestações e ‘restrições de direitos’

Internacional: Equipe de Trump planeja adiar anúncio de candidatura

Metrópole: Internação por covid em UTI cresce 65% na Grande SP

Caderno 2: Força feminina ganha espaço em novo ‘Pantera Negra’