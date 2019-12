‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsa sobe 35% no ano; Facebook recebe multa de R$ 6,6 mi e ainda a corrida de São Silvestre e a festa da virada na Paulista

Por Cadu Cortez

Na edição desta terça-feira (31), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, impulsionada pela aprovação da reforma da Previdência, pela queda dos juros e pela expectativa de que a economia apresente resultados mais sólidos, a Bolsa de Valores fechou 2019 em alta pelo quarto ano consecutivo. O maior desde 2016, e liderou o ranking dos investimentos no ano. Ainda em Economia, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), anunciou ontem que multará o Facebook em R$ 6,6 milhões pelo caso Cambridge Analytica, no qual a rede social compartilhou sem consentimento informações de 87 milhões de usuários. Em Metrópole, pelo segundo ano, o réveillon da Avenida Paulista terá queima de fogos sem estampidos, conforme determina lei municipal. Ontem, operários faziam os últimos ajustes no palco para as apresentações musicais, a partir das 18h. Antes, no período da manhã, 35 mil corredores participam da São Silvestre.

