‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro acena a aliados e limita retirada de conteúdo de redes sociais

Um dia antes das manifestações convocadas em seu apoio, Jair Bolsonaro assinou ontem medida provisória que dificulta a retirada de conteúdos publicados nas redes sociais, em um aceno à sua militância digital, que tem visto perfis excluídos por supostamente divulgar notícias falsas e discurso de ódio. A MP, que muda o Marco Civil da Internet, determina que as plataformas de redes sociais são obrigadas a tornar públicos os critérios usados para a remoção de conteúdo, que só pode ocorrer “com justa causa e motivação”. As novas regras, que não impedem os bloqueios feitos por determinação judicial, passam a valer imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias. Para especialistas, elas facilitam a desinformação

E mais:

Política: Rio, SP e DF criam esquema de segurança para manifestações de hoje

Economia: Juro e inflação alta tiram fôlego do crédito imobiliário

Metrópole: Dúvidas na 3ª dose

Esportes: Pelé se recupera de cirurgia para remoção de tumor