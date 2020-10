‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro acena a Centrão e ala do STF com escolha para Corte, covid desacelera em 82% dos bairros e Guedes desiste de precatórios

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (1º), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, o desembargador piauiense Kassio Nunes Marques, do TRF-1, foi escolhido por Jair Bolsonaro para substituir o decano Celso de Mello, que se aposenta em 13 de outubro no Supremo Tribunal Federal. Em Metrópole, em 79 dos 96 distritos da cidade de São Paulo, houve desaceleração no número de mortes por covid-19, de acordo com levantamento feito pelo Estadão com base em números da Prefeitura de três datas diferentes: 3 e 31 de agosto e 24 de setembro. Já em Economia, após as críticas de investidores, do Congresso e de órgãos de controle, o ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de usar recursos destinados ao pagamento de precatórios para financiar o programa Renda Cidadã. Os estudos para a criação do substituto do Bolsa Família voltaram à estaca zero.