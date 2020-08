‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro adia anúncio do programa Renda Brasil, presidente ataca de novo jornalistas e Hong Kong atesta reinfecção pelo coronavírus

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o valor médio de R$ 247 proposto pelo ministro Paulo Guedes (Economia) para ser pago aos futuros beneficiários do Renda Brasil foi considerado insuficiente por Jair Bolsonaro e é um dos pontos que serão reavaliados antes do lançamento do programa. Planejado para substituir o Bolsa Família, o Renda Brasil é uma das principais apostas do governo na área social. Em Política, no evento “Brasil vencendo a covid-19”, no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro disse ter sido alvo de “deboche” quando declarou que seu “histórico de atleta” impediria infecção mais grave pela covid-19 e afirmou, dirigindo-se a jornalistas: “Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor”. Já em Metrópole, pesquisadores de Hong Kong informaram que um homem de 33 anos se tornou o primeiro caso de reinfecção por covid-19 no mundo. O paciente recebeu alta em abril, mas em agosto testou positivo após retornar da Espanha. Descoberta pode ter impacto sobre desenvolvimento de vacina. O Brasil investiga 20 casos suspeitos de reinfecção.