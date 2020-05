‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro afirma estar no limite, manifestantes pró-governo agridem equipe do ‘Estado’ e Moro cita ministros ao reforçar acusações

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (4), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Os três destaques estão no caderno Política: durante ato que reuniu manifestantes a seu favor, ontem, em Brasília, Jair Bolsonaro foi às redes sociais e, numa live, reforçou o esgarçamento das relações do Executivo com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF); apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agrediram com chutes, murros e empurrões a equipe de profissionais do Estado que acompanhava uma manifestação pró-governo, ontem, em Brasília; e em depoimento na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, no sábado, o ex-Ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro citou nomes de outros ministros que participaram de reuniões com ele e Bolsonaro, como eventuais testemunhas de falas do presidente.