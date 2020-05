‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro ameaça desobedecer ao STF, morte de negro nos EUA causa violência e 165 cidades de SP com alta de casos poderão reabrir lojas

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (29), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou não acatar decisões do Supremo Tribunal Federal e disse que “ordens absurdas não se cumprem”, agravando a crise institucional. A declaração foi feita um dia após a Corte fechar o cerco sobre o chamado “gabinete do ódio”, em meio ao inquérito das fake news. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ambos generais da reserva, em meio à tensão entre Poderes, disseram que rechaçam golpes. No caderno Internacional, vários prédios foram incendiados e lojas saqueadas na cidade americana de Minneapolis no terceiro dia de protestos pela morte de George Floyd, um negro de 46 anos, por um policial branco. Já em Metrópole, entre as cidades paulistas que tiveram aumento no número de novos casos de covid-19 na última semana, 86% estarão autorizadas a reabrir o comércio a partir de segunda-feira. Mesmo com o crescimento de novas infecções, 124 desses 165 municípios foram incluídos na fase 2 da reabertura, que inclui lojas e shopping centers. O Brasil registrou ontem 1.156 novas mortes pela covid-19 em 24 horas.