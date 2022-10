‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro amplia alianças no Sudeste; Lula garante apoios de Tebet e do PDT

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (05/10/22):

Em um dia de intensas negociações de apoios para o 2.º turno da eleição presidencial, os governadores Rodrigo Garcia (PSDB-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Cláudio Castro (PL-RJ) anunciaram adesão à campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Também ontem, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve apoio do Cidadania e do PDT. Ciro Gomes endossou a decisão do PDT, mas em sua declaração não citou o nome de Lula. A senadora Simone Tebet, que no 1.º turno teve 4,9 milhões de votos, vai anunciar seu apoio a Lula. O MDB, porém, vai liberar seus filiados.

E mais:

Política: Ministério da Justiça pede à PF para investigar institutos de pesquisa eleitoral

Economia: Promessas de Bolsonaro para 2023 já somam quase R$ 160 bi em gastos

Internacional: Ucrânia força recuo russo em 3 regiões anexadas por Mosco

Metrópole: Conselho vai à Justiça para impedir abertura de cursos de Odontologia

Esportes: Itália envia ao Brasil o pedido de extradição de Robinho