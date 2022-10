‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro antecipa pagamento de Auxílio; Lula busca o centro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (04/10/22):

No primeiro dia de campanha para o segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) buscaram apoio de outras lideranças políticas para a eleição do dia 30. Lula investe na senadora Simone Tebet (MDB). Bolsonaro buscou e deve contar com apoio do governador reeleito de MG, Romeu Zema (Novo). No exercício do cargo, o presidente prepara medidas para tentar atrair o eleitorado feminino e de baixa renda, em especial o do Nordeste.

E mais:

Política: Centrão mantém domínio político na Câmara e será desafio de futuro governo

Economia: Novo perfil do Congresso e segundo turno animam mercado

Internacional: Pressionada, premiê britânica desiste de cortar IR dos ricos

Metrópole: Sueco leva Nobel de Medicina por encontrar DNA de ancestrais