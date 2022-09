‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro chega a Dia D de sua campanha com ataques ao STF

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (07/09/22):

Na véspera das comemorações do bicentenário da Independência, data transformada pela sua campanha à reeleição em Dia D, o presidente Jair Bolsonaro voltou a adotar retórica inflamada contra o Supremo Tribunal Federal (STF) com ataques aos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. As falas do presidente insuflaram nas redes sociais seus apoiadores, que invadiram a capital federal com caravanas

E mais:

Política: Bolsonaro domina atos e presidenciáveis tentam resgatar verde e amarelo

Economia: Orçamento secreto encolhe Farmácia Popular

Metrópole: Gordo, o líder do PCC que se inspira em Pablo Escobar, é preso em SP

Internacional: Após receber drones do Irã, Rússia compra foguetes da Coreia do Norte

Especial Mobilidade: Formação do motorista em debate