‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro coloca aliados por 3 anos na Comissão de Ética

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (22/11/22):

A 44 dias do final de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou aliados para cargos estratégicos do próximo governo. Parte deles terá poder de investigar a conduta do primeiro escalão durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

E mais:

Economia: Tasso sugere PEC que amplia limite do teto de gastos em R$ 80 bilhões

Política: Cirurgia extrai lesão da laringe de Lula; biópsia não acha câncer

Metrópole: Suspensão da emissão de passaporte já causa problemas para viajantes

Internacional: Terremoto deixa 162 mortos e centenas de feridos na Indonésia

Esportes: Jogo do Irã tem goleada, com protesto político dentro e fora de campo