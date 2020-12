‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro completa 2 anos sem cumprir promessas, nova cepa do vírus faz países isolarem o Reino Unido e perdas em concessões podem travar investimentos

Por Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, promessas de campanha em 2018, privatizações, reforma tributária e apoio à Lava Jato foram alguns dos temas postos de lado pelo presidente Jair Bolsonaro, que completa metade de seu mandato no próximo dia 31. Em Internacional, onze países, entre eles Itália, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Israel e El Salvador, proibiram ontem voos do Reino Unido para impedir que uma nova cepa do coronavírus se espalhe em seus territórios. Já em Economia, as negociações entre empresas e governo para recompor a receita perdida por causa da covid-19 podem acabar na Justiça. Até agora, apenas o setor de aeroportos fechou acordo para reequilibrar os contratos.