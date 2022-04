‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro concede perdão a Daniel Silveira e acirra embate com Supremo

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (22/04/22):

O presidente Jair Bolsonaro publicou ontem decreto no qual concede perdão de pena ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). A medida, veiculada em edição extra do Diário Oficial, foi tomada um dia depois de o STF condenar o parlamentar a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à Corte, às instituições e à democracia. No texto, o presidente alega que o político “somente fez uso de sua liberdade de expressão” e que a sociedade encontra-se em “legítima comoção” com a pena imposta. Senadores e deputados reagiram ao indulto. Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recorreu ao STF para que a Câmara tenha a palavra final sobre a cassação do parlamentar.

E mais:

Política: Partidos avaliam adiar anúncio de nome único da terceira via

Crise Global: Inflação pressiona economias e acende alerta para recessão

Internacional: Putin ordena cerco de usina, último reduto ucraniano em Mariupol

Economia: Em oferta pelo Twitter, Musk diz que pagará US$ 21 bi do próprio bolso

Metrópole: Blocos driblam Prefeitura de SP, saem menores e com pouca estrutura