‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro contesta isenção de Alexandre de Moraes

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (30/09/22):

Jair Bolsonaro pediu ao TSE que o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, seja declarado suspeito e impedido de julgá-lo na ação que o proibiu de fazer lives em espaços da Presidência na campanha eleitoral. Bolsonaro também pede que os efeitos do julgamento sejam anulados. Também ontem, numa transmissão na internet, ele chamou Moraes de “patife”, “cara de pau” e “moleque”.

E mais:

Política: PT prevê criação de Guarda Nacional

Economia: Futuro governo deve conviver pelo menos 6 meses com atuais juros, indica BC

Internacional: Rússia formaliza hoje anexação de quatro províncias ucranianas

Metrópole: Polícia aponta mais 5 vítimas do ‘Galã do Tinder’ e golpe de até R$ 500 mil

Caderno 2: Guido Sant’Anna, violinista brasileiro de 17 anos, vira estrela internacional

Especial Mobilidade: Mantenha a calma no trânsito