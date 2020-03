‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro critica confinamento e quer lojas e escolas abertas, sob pressão, Japão adia Olimpíada para 2021 e idosos, isolados e felizes

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento em rede nacional de TV no qual criticou o fechamento de escolas, voltou a citar a cloroquina, remédio que ainda não tem eficácia contra o coronavírus confirmada, criticou a imprensa que, segundo ele, dissemina “histeria” e disse que, por seu histórico de atleta, não sentiria nenhum efeito caso pegasse o coronavírus. Em Esportes, definido ontem, o adiamento dos Jogos Olímpicos e da Paralimpíada de Tóquio de julho e agosto de 2020 para 2021, ainda sem data definida, vai mudar o ciclo de preparação e de competições de milhares de atletas e o trabalho dos organizadores. No caderno Na Quarentena, existem muitas formas de os idosos vencerem o isolamento em casa, como rever álbum de fotografias: Falar de casos passados e ver fotos podem ser formas de trazer aos idosos a importância de sua história e fazer com que se recordem de momentos felizes.

