‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro dá 33% de reajuste a professor; prefeitos reagem

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (28/01/22):

Num gesto que causou desconforto entre prefeitos, o presidente Jair Bolsonaro anunciou reajuste de 33,24% no piso para professores da educação básica, que passaria de R$ 2.886 para R$ 3.845. A maior parte do custo da medida ficará com as administrações locais. O impacto nas prefeituras é estimado em R$ 30,4 bilhões. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sugere a prefeitos que deem reajuste menor.

E mais:

Economia: Verba para rodovias federais em 2022 é a menor em 10 anos

Política: WhatsApp e TSE se unem contra disparo em massa de notícias falsas

Internacional: China apoia Putin e faz advertência aos EUA sobre manobras da Otan

Esportes: Brasil e Equador empatam em jogo ruim salvo pelo VAR

Caderno 2: Visita lúdica ao Theatro Municipal