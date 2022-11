‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro dá aval a transição; Lula delega tarefa a Alckmin

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (02/11/22):

Em breve pronunciamento na tarde de ontem, o primeiro após a eleição de domingo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que respeitará a Constituição e, apesar de não ter reconhecido explicitamente a derrota, a transição vai começar. O vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), comandará a equipe de transição.

E mais:

Política: Diretor-geral da PRF será investigado por operações

Economia: Reforma que unifica impostos sai na frente em novo governo Lula

Internacional: Boca de urna dá vitória a Netanyahu, que fica mais perto de voltar ao poder

Metrópole: Desmatamento da Amazônia faz País ter maior alta de emissões em 19 anos

Esportes: No Allianz Parque, Palmeiras joga para confirmar seu 11º título nacional