´Notícia No Seu Tempo´: Bolsonaro dá indulto a policiais; decreto corta cargos e veta concursos no governo federal e as compras de última hora no centro de SP

* Por Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (24), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para o decreto assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro que concede o indulto de Natal a agentes da segurança pública, como policiais civis, militares e federais, condenados por crimes sem intenção (culposos) cometidos no exercício da função. Em Economia, informações sobre outro decreto do presidente que extingue 27,5 mil cargos e veta a realização de concursos para 20 mil postos de 68 profissões em universidades e instituições federais de ensino. A maior parte das vagas na mira do governo já está desocupada e será suprimida imediatamente. Também em Economia, as compras de última hora que levaram uma multidão, calculada em 600 mil pessoas, ao centro de São Paulo. Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio, o Natal deve ser o melhor desde 2014.