´Notícia No Seu Tempo´: Bolsonaro decide que Defesa e Ciência não poderão sofrer cortes; atleta flagrado após uso de cocaína e maconha só receberá advertência e crianças venezuelanas chegam sós ao Brasil

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (06), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para a determinação do presidente Jair Bolsonaro, que contrariou recomendação da equipe econômica e decidiu que despesas dos Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia não poderão sofrer bloqueios de verbas em 2020. No caderno de Esportes, informações sobre o novo código disciplinar da Agência Mundial Antidoping, que prevê, a partir de 2021, que atletas não serão mais suspensos por doping em caso de drogas de uso social, como maconha e cocaína. E em Metrópole, relatório da Human Rights Watch que mostra que pelo menos 529 crianças e adolescentes venezuelanos entraram no Brasil, por Roraima, desacompanhados.

