‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro desafia CPI e se nega a explicar denúncias na Saúde

Horas após a cúpula da CPI da Covid cobrar “de maneira formal” uma manifestação sobre as denúncias apresentadas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) a respeito de um esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro deu a resposta, em transmissão ao vivo pelas redes sociais: “Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada”, afirmou. Bolsonaro se tornou alvo de inquérito no STF por causa dessa denúncia, feita pelo servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Fernandes Miranda, irmão do deputado.

E mais:

Política: Pacheco pede bom senso e ‘menos valentões’

Metrópole: ANS determina redução de preço em plano de saúde

Economia: A empresários, Guedes propõe tirar ‘maldades’ de pacote do IR

Esportes: Japão decreta estado de emergência e Olimpíada não terá torcedores na capital