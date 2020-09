‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro desafia e economistas detalham como reformar Estado, TV volta a ter peso na campanha eleitoral em SP, Justiça suspende ato sobre mangues

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (30), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, contrariado com a repercussão negativa das propostas de financiamento do Renda Cidadã, Jair Bolsonaro desafiou os críticos a apresentar sugestões para o financiamento do novo programa social do governo. O Estadão colheu de especialistas em contas públicas e transferência de renda propostas para viabilizar a rede de proteção no pós-pandemia. Em Política, com o eleitor passando mais tempo em casa, estrategistas querem priorizar a TV na divisão de gastos de campanha dos candidatos à Prefeitura de SP. Em Metrópole, a Justiça Federal do Rio suspendeu as medidas do governo que atingiam sobretudo a preservação de manguezais. A decisão foi tomada em ação popular impetrada contra a União e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.