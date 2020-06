‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro diz que manifestante é terrorista, senado aprova que plano pague remédio oral contra câncer e ato contra racismo em Londres tem confronto

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (04), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, com o temor de que protestos de rua em defesa da democracia cresçam e se tornem atos pró-impeachment, o presidente Jair Bolsonaro chamou manifestantes contrários a seu governo de “marginais” e “terroristas”. O gesto refletiu a preocupação expressada por bolsonaristas nas redes sociais. Em Metrópole, o Senado aprovou ontem projeto de lei que obriga os planos de saúde a fornecer medicamentos orais contra o câncer após registro do produto na Anvisa. O texto vai para a Câmara. No caderno Internacional, marcha antirracismo em Londres registrou confrontos. Protestos começaram após George Floyd ser morto nos EUA pelo policial Derek Chauvin, cuja acusação, agravada ontem, não vê clara intenção de matar.