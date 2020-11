‘Notícia No Seu Tempo’: Bolsonaro diz que países compram madeira ilegal do Brasil, MP afirma que Flávio desviou R$ 6 milhões em rachadinha e lucro de empresas leva ânimo ao setor imobiliário

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (18), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, em discurso ontem na cúpula do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai “revelar nos próximos dias” a lista dos países que compram madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Em Política, na denúncia em que imputa os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato a Flávio Bolsonaro e mais 15 pessoas, o MP do Rio detalha como as movimentações financeiras do hoje senador estão ligadas a um esquema que teria desviado R$ 6 milhões da Assembleia Legislativa do Rio por meio de “rachadinha”. Já em Economia, as 14 maiores incorporadoras com ações negociadas na B3 tiveram, juntas, lucro líquido de R$ 721 milhões no terceiro trimestre de 2020, 56% mais do que no mesmo período de 2019.